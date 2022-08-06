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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Плохо только то, что аренда на столько низкая, что боюсь наши квартиры не покроет амортизацию.

С таким количеством квартир, лучше бы посуточно. Черт знает, что-то рынок недвижимости Польши разочаровал
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:39

Для этого там нужно быть на месте постоянно или кто-то другой будет зарабатывать. Ну и урсус наверное не для посутки)

Один из вариантов - 5 лет сдачи, а там можно и выйти без налогов (если будет куда и во что выходить). Кеш тоже не вариант - еще 3-5 лет и с бумажками будешь как динозавр в лучшем случае или вообще как наши родители со сберкнижками
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  #<1 ... 949950951952
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