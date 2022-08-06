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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 949950951952
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 09:58

Есть лучше варианты в валюте?

Я вот сам беру уже пятую кв в Варшаве.
3 из них - по одному стояку (как и у Бетона - на урсус) - сделаю один проект и одинаковый ремонт - буду сдавать. Даже если цены не вырастут - зато стабильный и безопасный (пока) доход.
Еще две на Виланув. Одну для себя и одну наверное тоже под сдачу.
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Плохо только то, что аренда на столько низкая, что боюсь наши квартиры не покроет амортизацию.

С таким количеством квартир, лучше бы посуточно. Черт знает, что-то рынок недвижимости Польши разочаровал
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 10:39

Для этого там нужно быть на месте постоянно или кто-то другой будет зарабатывать. Ну и урсус наверное не для посутки)

Один из вариантов - 5 лет сдачи, а там можно и выйти без налогов (если будет куда и во что выходить). Кеш тоже не вариант - еще 3-5 лет и с бумажками будешь как динозавр в лучшем случае или вообще как наши родители со сберкнижками
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:13

Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала.
Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі.
Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:33

  akurt написав:Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала.
Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі.
Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.

Видимо, локация что-то значит.
Но и стоимость квартиры там пол ляма $ наверное
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:37

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Бетон, 5396669 а вам давав забудовник сертифікат енергоефективності квартири? Яка там процедура?
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:42

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

У меня пока доки на одну только квартиру. Паспорт сразу выдает застройщик. Только я пока так и не понял зачем он.
5396669
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 11:47

  5396669 написав:У меня пока доки на одну только квартиру. Паспорт сразу выдает застройщик. Только я пока так и не понял зачем он.

Там мають бути параметри по вікнам, дверям, стінам - які теплові витрати приміщення. Якщо не складно, можете сфоткати як він виглядає? Без особистих даних звичайно.

В майбутньому вартість квартири буде частково залежити від сертифікату. Я питав забудовників по квартирам які будуються - кажуть дають сертифікат тільки після здачі, тобто купляєш частково кота в мішку.
BIGor
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  #<1 ... 949950951952
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