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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 950951952953
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:11

  Бетон написав:по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост

Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:26

  BIGor написав:
  Бетон написав:по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост

Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень? :D

шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 13:49

  Бетон написав:шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.

У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 14:01

  Gastarbaiter написав:
  Бетон написав:шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.

У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.

Відкладений попит - це що? От бомж під мостом - теж хоче квартиру у великому місті, то і що? Чи студенти які знімають вскладчину кімнати - теж хочуть... Попит є тільки платоспроможний.
BIGor
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  #<1 ... 950951952953
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