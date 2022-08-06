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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 13:11
Бетон написав:
по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост
Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень?
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BIGor
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:26
BIGor написав: Бетон написав:
по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост
Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень?
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
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Бетон
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:49
Бетон написав:
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:01
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.
Відкладений попит - це що? От бомж під мостом - теж хоче квартиру у великому місті, то і що? Чи студенти які знімають вскладчину кімнати - теж хочуть... Попит є тільки платоспроможний
.
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BIGor
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