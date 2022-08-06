Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 13:11
Додано: Чет 03 жов, 2024 13:26
Додано: Чет 03 жов, 2024 13:49
Додано: Чет 03 жов, 2024 14:01
Відкладений попит - це що? От бомж під мостом - теж хоче квартиру у великому місті, то і що? Чи студенти які знімають вскладчину кімнати - теж хочуть... Попит є тільки платоспроможний.
Додано: Чет 03 жов, 2024 14:22
Бомж з-під мосту не купить квартиру ані за 1 млн. злотих, ані за 500 тис. Також йому байдуже на відсоткову ставку: 8%, 5%, 3% - все рівно не купить. Студенти без постійних доходів, без грошей на власний вклад - теж не гравці на ринку.
Але родина з чистим доходом у 12-15 тис. у теорії потягнула би іпотеку 800 тис. на 30 років під 8% (платіж 5870 виходить). Тільки зараз дешевше орендувати за 3000-3500, ніж віддавати банкові 5300 одних відсотків. При ставці 5% відсотки за кредитом вже зрівнюються з орендними платежами. При 3% вже нема чого думати: 2000 відсотки банку проти 3500 оренди жадібному лендлордові. Можна вже й на 1 млн. кредиту зазіхнути з такою ставкою.
Зараз людей, готових брати кредити під 8% немає. Це факт.
Умовно кажучи, під 8% платіжоспроможний попит є на 100 квартир, під 5% на 10000, під 3% на 50000.
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