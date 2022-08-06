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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 03 жов, 2024 13:11
Бетон написав:
по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост
Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень?
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BIGor
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:26
BIGor написав: Бетон написав:
по прогнозам отчета Deloitte в Польше в следующем году - рост
Ріст чого? Цін, угод чи кількості оголошень?
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
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Бетон
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Додано: Чет 03 жов, 2024 13:49
Бетон написав:
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:01
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
шось я думаю всього відразу.
вони кажуть що ріст ціни в довгострок.
У великих містах є відкладений попит. Усе зараз блокується відсотковими ставками. За пару років ситуація налагодиться.
Відкладений попит - це що? От бомж під мостом - теж хоче квартиру у великому місті, то і що? Чи студенти які знімають вскладчину кімнати - теж хочуть... Попит є тільки платоспроможний
.
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BIGor
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Додано: Чет 03 жов, 2024 14:22
BIGor написав:
Відкладений попит - це що? От бомж під мостом - теж хоче квартиру у великому місті, то і що? Чи студенти які знімають вскладчину кімнати - теж хочуть... Попит є тільки платоспроможний
.
Бомж з-під мосту не купить квартиру ані за 1 млн. злотих, ані за 500 тис. Також йому байдуже на відсоткову ставку: 8%, 5%, 3% - все рівно не купить. Студенти без постійних доходів, без грошей на власний вклад - теж не гравці на ринку.
Але родина з чистим доходом у 12-15 тис. у теорії потягнула би іпотеку 800 тис. на 30 років під 8% (платіж 5870 виходить). Тільки зараз дешевше орендувати за 3000-3500, ніж віддавати банкові 5300 одних відсотків. При ставці 5% відсотки за кредитом вже зрівнюються з орендними платежами. При 3% вже нема чого думати: 2000 відсотки банку проти 3500 оренди жадібному лендлордові. Можна вже й на 1 млн. кредиту зазіхнути з такою ставкою.
Зараз людей, готових брати кредити під 8% немає
. Це факт.
Умовно кажучи, під 8% платіжоспроможний
попит є на 100 квартир, під 5% на 10000, під 3% на 50000.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 03 жов, 2024 21:50
погорячился с мёртвостью рынка польши. оказалось в польше не лазят по квартирам как по зоопарку, что практикуется в Киеве. если звонят, то едут покупать или арендовать. другой менталлитет.
квартира сдалась за 4 тыс злотых. + коммуналка 564. юристка и жених офицер из кракова
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Бетон
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 01:11
Бетон написав:
погорячился с мёртвостью рынка польши. оказалось в польше не лазят по квартирам как по зоопарку, что практикуется в Киеве. если звонят, то едут покупать или арендовать. другой менталлитет.
Народ выдрессирован годами ажиотажного спроса. Хорошие варианты по аренде улетали за несколько часов, по продаже тоже долго не задерживались.
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Gastarbaiter
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:16
Бетон написав:
погорячился с мёртвостью рынка польши. оказалось в польше не лазят по квартирам как по зоопарку, что практикуется в Киеве. если звонят, то едут покупать или арендовать. другой менталлитет.
квартира сдалась за 4 тыс злотых. + коммуналка 564. юристка и жених офицер из кракова
Вітаю, норм ціна, якраз під 1.10 здали! А паркомісце ж не входить в ту ціну?
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BIGor
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:20
Gastarbaiter написав: Бетон написав:
погорячился с мёртвостью рынка польши. оказалось в польше не лазят по квартирам как по зоопарку, что практикуется в Киеве. если звонят, то едут покупать или арендовать. другой менталлитет.
Народ выдрессирован годами ажиотажного спроса. Хорошие варианты по аренде улетали за несколько часов, по продаже тоже долго не задерживались.
Памятаю, коли шукав квартиру, то один варіант здали поки їхав (30 хв), треба дуже швидке таксі винаймать коли шукаєш квартиру
Ну зараз мені кажеться вже простіше, багато українців поїхали (по знайомим навіть видно) + великі фонди постійно будують і здають цілі ЖК суто під оренду. І насправді вони і є основними конкурентами польських лендлордів.
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BIGor
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 09:35
BIGor написав: Бетон написав:
погорячился с мёртвостью рынка польши. оказалось в польше не лазят по квартирам как по зоопарку, что практикуется в Киеве. если звонят, то едут покупать или арендовать. другой менталлитет.
квартира сдалась за 4 тыс злотых. + коммуналка 564. юристка и жених офицер из кракова
Вітаю, норм ціна, якраз під 1.10 здали! А паркомісце ж не входить в ту ціну?
В мене його нема. Не обов'язково було придбання у ронсон
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Бетон
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