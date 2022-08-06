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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 951952953954
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:14

  flyman написав:
  akurt написав:Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних.
Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки".
Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...

4%-6% в злотих при інфляції 6.2% у 2023 і 4.9% на вересень 2024. Меценати.

Це ж стільки як і по процентам по депозиту 4-6%
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:16

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала.
Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі.
Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.


Так, аренда не дешёвая, но и стоимость такой квартиры не меньше 350 тысяч долларов, вот и считайте процент от аренды
Tangens
 
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