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akurt написав:Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних. Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки". Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...
4%-6% в злотих при інфляції 6.2% у 2023 і 4.9% на вересень 2024. Меценати.
akurt написав:Цікава інформація про Польщу... Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"? Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала. Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі. Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.
Так, аренда не дешёвая, но и стоимость такой квартиры не меньше 350 тысяч долларов, вот и считайте процент от аренды