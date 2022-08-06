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akurt написав:Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних. Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки". Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...
4%-6% в злотих при інфляції 6.2% у 2023 і 4.9% на вересень 2024. Меценати.
akurt написав:Цікава інформація про Польщу... Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"? Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала. Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі. Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.
Так, аренда не дешёвая, но и стоимость такой квартиры не меньше 350 тысяч долларов, вот и считайте процент от аренды
[quote="5773622:akurt"]Цікава інформація про Польщу... Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"? Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))
akurt написав:Цікава інформація про Польщу... Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"? Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))
А літом тож так думаєте? У Кийові в цьому плані саме оптимальне співвідношення. От Пуща або біля-Конча(Підгірці)-- саме то.. Але ж війна
akurt написав:Цікава інформація про Польщу... Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"? Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))
А літом тож так думаєте? У Кийові в цьому плані саме оптимальне співвідношення. От Пуща або біля-Конча -- саме то.. Але ж війна
Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).
gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.
Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів. Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?