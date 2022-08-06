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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955>
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:14

  flyman написав:
  akurt написав:Тут ще такий цікаво-важливий момент: така прибутковість, як зазначена вище, це ЗВИЧАЙНА для Європи прибутковість - скажімо в 4-6% річних.
Прибутковість, до якої звикли в Україні - 10...12% по валюті - то чисто український винахід, забаганки та "хотелки".
Ну звикли люди мати багато бабла та бабулєтів. Ну що з цим поробиш...

4%-6% в злотих при інфляції 6.2% у 2023 і 4.9% на вересень 2024. Меценати.

Це ж стільки як і по процентам по депозиту 4-6%
Tangens
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 14:16

Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Бо родич мій підписав контракт на оренду трикімнатної квартири у Варшаві площею в 55 кв. м аж за 6 000 злотих - це десь 1500 доларів (!). Мені НЕ здається що це дешево і що там прибутковість мала.
Квартира дуже мала за площею, як то завжди в Польщі.
Орієнтир локації: Уяздовский замок Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie - Kopiec Powstania Warszawskiego.


Так, аренда не дешёвая, но и стоимость такой квартиры не меньше 350 тысяч долларов, вот и считайте процент от аренды
Tangens
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:37

Цікава концепція та модні мопи. Але "па 25" за квадрат.
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Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 16:51

  Gastarbaiter написав:Цікава концепція та модні мопи. Але "па 25" за квадрат.
https://apartamentyaura.com/pl/startЗображення

Офигеть.
Мне крайне интересна реализация. Они пишут, что главный упор на растения и сохранение энергии.

Всегда знал, что из кучи выйдет хороший красивый дом)
Бетон
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:01

[quote="5773622:akurt"]Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:12

  gonchik74 написав:
  akurt написав:Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))

А літом тож так думаєте?
У Кийові в цьому плані саме оптимальне співвідношення.
От Пуща або біля-Конча(Підгірці)-- саме то.. Але ж війна
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 18:14

  Amethyst написав:
  gonchik74 написав:
  akurt написав:Цікава інформація про Польщу...
Панове, а як там з критерієм з цього форуму під назвою "ЛЛЛ"?
Коли я свайпаю в погодному додатку локації Краків/Київ/Анталія і бачу 11/20/28, постійно думаю, якого буя я забув в цій Польщі)))

А літом тож так думаєте?
У Кийові в цьому плані саме оптимальне співвідношення.
От Пуща або біля-Конча -- саме то.. Але ж війна

Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).
gonchik74
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:12

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:20

  gonchik74 написав:Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Клімат - це на любителя. Комусь краще у прохолоді, комусь у теплі. Для мене взагалі комфортніше при +35 ніж при +15. Це літо у Кракові потішило. А у перші рокі після переїзду взагалі не розумів навіщо мені сорочки з коротким рукавом та футболки.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 19:25

  gonchik74 написав:Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).

Тоді обирайте Варшаву - різниця по цінах з Краковом незначна але повітря чистіше, зелено і літо дуже приємне, немає спеки.
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