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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
Бетон
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