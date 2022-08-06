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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08
Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
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Бетон
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Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt