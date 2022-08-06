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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:08

  Ana написав:
  gonchik74 написав:Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).

Тоді обирайте Варшаву - різниця по цінах з Краковом незначна але повітря чистіше, зелено і літо дуже приємне, немає спеки.

В самому Кракові діє заборона використання твердопаливних пристроїв. Пару років тому хотіли запровадити в Закопаному, але гуралі, ясна справа, були проти. Зараз проблема в Кракові локалізована на околицях, куди заносить дим з навколишніх сіл. Родичі переїхали в 13-му, то памʼятаю, як маски носили.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:13

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?

Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:57

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?

Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.

В Кракові повітря більш вологе? Напевно через близькість до моря? :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10

Я висловлюю своє сприйняття краківського клімату і сприйняття моїх родичів/друзів. Про сечу, як божу росу та кулика й болото ви й самі знаєте)
gonchik74
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