Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:08
В самому Кракові діє заборона використання твердопаливних пристроїв. Пару років тому хотіли запровадити в Закопаному, але гуралі, ясна справа, були проти. Зараз проблема в Кракові локалізована на околицях, куди заносить дим з навколишніх сіл. Родичі переїхали в 13-му, то памʼятаю, як маски носили.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:13
Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:57
В Кракові повітря більш вологе? Напевно через близькість до моря?
Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10
Я висловлюю своє сприйняття краківського клімату і сприйняття моїх родичів/друзів. Про сечу, як божу росу та кулика й болото ви й самі знаєте)
Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:52
Ризикую отримати виварку лайна від збоченців, які чергують на форумі, але скажу:
Один із чинників, чого я купив квартиру в Анталії - це дійсно клімат. Було важко повірити, розчищаючи вдома сніг, щоби авто виїхало з гаража, що десь +20 і сонячно. В рік купівлі - 2017 - був в Анталії до 4 грудня: у неділю 3 грудня 2017 року був на пляжі до 16-00 (о 16-00 сонце заходить за високі гори і стає прохолодно), а зранку теплого сонячного понеділка 4 грудня відлітав на Стамбул, а звідти на Львів.
У Львові тільки вийшов на перон прибуття - все в снігу і було гаряче бажання сісти на той самий літак і повернутися. Зайшов в тролейбус, який нагадував велику бурульку, не ризикнув сісти на сидіння (бо дупа примерзла б), скромно спитав у контролера: «Я даже давно їздив тролейбусом, які тут правила»? - жінка, яка змерзла як мавпа, але продала мені квиток за 1,50 гривні. Вікна були такі замерзлі, що нічого не було видно.
Проїхав 2 зупинки встав на пересадку на автобус. Там був квест: впіймати жовтого Богдана, який везе в мій бік та не попасти до нього під колеса… снігу було багато…
Доїхав до свого будинка та побачив жінку в шубі із нашою собакою. Я ішов на зустріч із словами: «Хочу в Анталію!»
Тепер практичний розділ. Мені однаково, як панове рятують свої родини. Я зараз мешкаю у Франціі. Але реальні ціни на квартири 1+1 на сьогодні:
- в Аланіі +-50 000…55 000$
- в Анталії 75 000$+
Що заважає пановам купити квартиру для того, щоби родина нормально пережила зиму: в теплі (в Анталії та Аланіі не буває снігу), з електрикою (за моє володіння там квартирою з 2017 було не більше двох відключень по 30 хвилин), з водою, з працюючими ліфтами, з інтернетом і без «Шахедів» над головою?
Просто цікаво. Без прихованого підтексту.
У яку суму із нахомʼяченого - де мають накрутки не менше в 100% від ціни будь-якого лайна - люди можуть оцінити спокійне тепле життя?
P.S. Не буду обманювати: купівля квартири в Туреччині за новими діючими законами не надає права отримати картку ВНП в Туреччині.
Питання, як бачите, більш економічне…
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