Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:52

Ризикую отримати виварку лайна від збоченців, які чергують на форумі, але скажу:

Один із чинників, чого я купив квартиру в Анталії - це дійсно клімат. Було важко повірити, розчищаючи вдома сніг, щоби авто виїхало з гаража, що десь +20 і сонячно. В рік купівлі - 2017 - був в Анталії до 4 грудня: у неділю 3 грудня 2017 року був на пляжі до 16-00 (о 16-00 сонце заходить за високі гори і стає прохолодно), а зранку теплого сонячного понеділка 4 грудня відлітав на Стамбул, а звідти на Львів.



У Львові тільки вийшов на перон прибуття - все в снігу і було гаряче бажання сісти на той самий літак і повернутися. Зайшов в тролейбус, який нагадував велику бурульку, не ризикнув сісти на сидіння (бо дупа примерзла б), скромно спитав у контролера: «Я даже давно їздив тролейбусом, які тут правила»? - жінка, яка змерзла як мавпа, але продала мені квиток за 1,50 гривні. Вікна були такі замерзлі, що нічого не було видно.

Проїхав 2 зупинки встав на пересадку на автобус. Там був квест: впіймати жовтого Богдана, який везе в мій бік та не попасти до нього під колеса… снігу було багато…

Доїхав до свого будинка та побачив жінку в шубі із нашою собакою. Я ішов на зустріч із словами: «Хочу в Анталію!»



Тепер практичний розділ. Мені однаково, як панове рятують свої родини. Я зараз мешкаю у Франціі. Але реальні ціни на квартири 1+1 на сьогодні:

- в Аланіі +-50 000…55 000$

- в Анталії 75 000$+



Що заважає пановам купити квартиру для того, щоби родина нормально пережила зиму: в теплі (в Анталії та Аланіі не буває снігу), з електрикою (за моє володіння там квартирою з 2017 було не більше двох відключень по 30 хвилин), з водою, з працюючими ліфтами, з інтернетом і без «Шахедів» над головою?

Просто цікаво. Без прихованого підтексту.

У яку суму із нахомʼяченого - де мають накрутки не менше в 100% від ціни будь-якого лайна - люди можуть оцінити спокійне тепле життя?



P.S. Не буду обманювати: купівля квартири в Туреччині за новими діючими законами не надає права отримати картку ВНП в Туреччині.



Питання, як бачите, більш економічне…