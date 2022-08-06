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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08
Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
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Бетон
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:08
Ana написав: gonchik74 написав:
Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).
Тоді обирайте Варшаву - різниця по цінах з Краковом незначна але повітря чистіше, зелено і літо дуже приємне, немає спеки.
В самому Кракові діє заборона використання твердопаливних пристроїв. Пару років тому хотіли запровадити в Закопаному, але гуралі, ясна справа, були проти. Зараз проблема в Кракові локалізована на околицях, куди заносить дим з навколишніх сіл. Родичі переїхали в 13-му, то памʼятаю, як маски носили.
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gonchik74
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:13
BIGor написав: gonchik74 написав:
В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.
Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?
Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:57
gonchik74 написав: BIGor написав: gonchik74 написав:
В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.
Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?
Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
В Кракові повітря більш вологе? Напевно через близькість до моря?
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BIGor
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10
Я висловлюю своє сприйняття краківського клімату і сприйняття моїх родичів/друзів. Про сечу, як божу росу та кулика й болото ви й самі знаєте)
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gonchik74
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Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:52
Бетон написав:
Видимо, локация что-то значит.
Но и стоимость квартиры там пол ляма $ наверное
Точно не знаю, можливо і не «пол ляма $», бо говорив що те, що йому подобається, вартує 250 000$.
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akurt
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Додано: Суб 05 жов, 2024 10:03
akurt написав: Бетон написав:
Видимо, локация что-то значит.
Но и стоимость квартиры там пол ляма $ наверное
Точно не знаю, можливо і не «пол ляма $», бо говорив що те, що йому подобається, вартує 250 000$.
Там локація що Ви писали - 500 м до Сейму. А 250 000$ вартує 1+1 що продає Бетон в спальному районі.
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