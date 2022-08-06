RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 952953954955
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 20:08

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Рекомендую Київ. Повітря - 1 місце в світі. Дуже приємно.
Нескучно. Особливо вночі. Жодної ночі без вибухів. Рівень адреналіну змагається з рівнем кортизолу.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3538
З нами з: 17.12.22
Подякував: 97 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:08

  Ana написав:
  gonchik74 написав:Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).

Тоді обирайте Варшаву - різниця по цінах з Краковом незначна але повітря чистіше, зелено і літо дуже приємне, немає спеки.

В самому Кракові діє заборона використання твердопаливних пристроїв. Пару років тому хотіли запровадити в Закопаному, але гуралі, ясна справа, були проти. Зараз проблема в Кракові локалізована на околицях, куди заносить дим з навколишніх сіл. Родичі переїхали в 13-му, то памʼятаю, як маски носили.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:13

  BIGor написав:
  gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?

Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 21:57

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:
  gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.

Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів.
Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?

Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.

В Кракові повітря більш вологе? Напевно через близькість до моря? :D
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9403
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:10

Я висловлюю своє сприйняття краківського клімату і сприйняття моїх родичів/друзів. Про сечу, як божу росу та кулика й болото ви й самі знаєте)
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 857
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2024 22:52

  Бетон написав:Видимо, локация что-то значит.
Но и стоимость квартиры там пол ляма $ наверное

Точно не знаю, можливо і не «пол ляма $», бо говорив що те, що йому подобається, вартує 250 000$.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10143
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3725 раз.
Подякували: 1314 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 10:03

  akurt написав:
  Бетон написав:Видимо, локация что-то значит.
Но и стоимость квартиры там пол ляма $ наверное

Точно не знаю, можливо і не «пол ляма $», бо говорив що те, що йому подобається, вартує 250 000$.

Там локація що Ви писали - 500 м до Сейму. А 250 000$ вартує 1+1 що продає Бетон в спальному районі.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9403
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1368 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 05 жов, 2024 18:17

З'явилися дані про цінах транзакцій з 2 кварталу. Ціни на будинки у найбільших містах були на 4-5% вище, ніж у 1-му кварталі.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-d ... 23232.html
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3399
З нами з: 26.02.18
Подякував: 686 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 952953954955
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1015, 1016, 1017
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10161 6341508
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 09:24
Bolt
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2494, 2495, 2496
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24958 16692518
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 жов, 2024 09:30
ihorkyiv
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382694
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (3555)
05.10.2024 19:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.