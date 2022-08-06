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gonchik74 написав:Літом також. В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві. Я коли з Прикарпаття (аналогічний Краківському клімат) переїхав в Київ, то радів сильно. Їздив в Закопане на пару днів. В термах посидіти. Взагалі срака. З номера не вийдеш. Палять пʼєци гімном. Додаток, що моніторить якість повітря, забороняє вікна відчиняти. Впринципі клімат і забруднення повітря продуктами згорання два найбільші мінуси Польщі (якщо не брати до уваги ще один, який постійно обговорюється в даній темі).
Тоді обирайте Варшаву - різниця по цінах з Краковом незначна але повітря чистіше, зелено і літо дуже приємне, немає спеки.
В самому Кракові діє заборона використання твердопаливних пристроїв. Пару років тому хотіли запровадити в Закопаному, але гуралі, ясна справа, були проти. Зараз проблема в Кракові локалізована на околицях, куди заносить дим з навколишніх сіл. Родичі переїхали в 13-му, то памʼятаю, як маски носили.
gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.
Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів. Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?
Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
gonchik74 написав:В Кракові спека переноситься набагато гірше, ніж в Києві.
Оце точно брехня, в Кракові влітку ночі більш холодні, дуже комфортно спати (скоріш всього на це впливає близість гір). В Києві вночі влітку просто пекло через асфальт і 1 млн. автомобілів. Клімат в Києві більш континентальний - чим це краще? Більш морозні зими, і більш жаркіше літо?
Це краще як мінімум тим, що в Києві хоч і жарке, але попри це менш вологе повітря. Ви в лазні паритесь? При температурі 80 і вологості менше 20-ти в фінській почуваєтесь так само, як при 55-60 цельсія і 60 + вологості в руській.
В Кракові повітря більш вологе? Напевно через близькість до моря?
Мало розбирають в ринку будинків, ну походу капітал з ринку квартир переходить в будини, бо квартири по 1 млн.- 1,5 млн не рідкість - а це походу вже ціна будинка.
Так, саме зараз спостерігається така тенденція. Барберша в якої стрижусь, сусід за стіною, вже переїхали, ще пара знайомих родин роздумує. Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес. Мене, особисто стримує забруднення повітря саме поза межами міста.