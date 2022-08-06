Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34
Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
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