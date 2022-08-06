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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34

  gonchik74 написав:Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.

Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:18

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.

Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.

Це нове покоління відрізняється тим, що один рік можуть жити в Кракові, а наступний вже в Ліссабоні, і так далі. Багато з них добре знають англійську і легкі на підйом. Наврятчи вони будуть брати іпотеку на 30 років за "прямокутний паралелепіпед" як казав тут пан Акурт.

Щодо побудови залізниці - це походу національний спорт в Польщі. В Неполоміце була залізна дорога в 1990хх - потім її розібрали, зараз будують наново, але вже за сотню мільйонів злотих. :D
https://www.niepolomice.eu/inne/pociag- ... t-projekt/
BIGor
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