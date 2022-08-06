Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34
Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:18
Це нове покоління відрізняється тим, що один рік можуть жити в Кракові, а наступний вже в Ліссабоні, і так далі. Багато з них добре знають англійську і легкі на підйом. Наврятчи вони будуть брати іпотеку на 30 років за "прямокутний паралелепіпед" як казав тут пан Акурт.
Щодо побудови залізниці - це походу національний спорт в Польщі. В Неполоміце була залізна дорога в 1990хх - потім її розібрали, зараз будують наново, але вже за сотню мільйонів злотих.
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:47
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