Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
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Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34
Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Додано: Нед 06 жов, 2024 15:18
Це нове покоління відрізняється тим, що один рік можуть жити в Кракові, а наступний вже в Ліссабоні, і так далі. Багато з них добре знають англійську і легкі на підйом. Наврятчи вони будуть брати іпотеку на 30 років за "прямокутний паралелепіпед" як казав тут пан Акурт.
Щодо побудови залізниці - це походу національний спорт в Польщі. В Неполоміце була залізна дорога в 1990хх - потім її розібрали, зараз будують наново, але вже за сотню мільйонів злотих.
Додано: Пон 07 жов, 2024 11:47
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Інвестиції в закордонну нерухомість: як це працює. Та як заробити
Додано: Пон 07 жов, 2024 14:14
У Польщі хочуть змінити оподаткування подобової оренди під соусом того, що це завищує ціни на оренду довгострокову і молодь не може собі дозволити кавалірку у центрі Варшави.
Про те, що саме молодь переважно втратить роботу внаслідок падіння потоку туристів, чомусь не думають.
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