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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 953954955956
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34

  gonchik74 написав:Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.

Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2024 15:18

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.

Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.

Це нове покоління відрізняється тим, що один рік можуть жити в Кракові, а наступний вже в Ліссабоні, і так далі. Багато з них добре знають англійську і легкі на підйом. Наврятчи вони будуть брати іпотеку на 30 років за "прямокутний паралелепіпед" як казав тут пан Акурт.

Щодо побудови залізниці - це походу національний спорт в Польщі. В Неполоміце була залізна дорога в 1990хх - потім її розібрали, зараз будують наново, але вже за сотню мільйонів злотих. :D
https://www.niepolomice.eu/inne/pociag- ... t-projekt/
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 11:47

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

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Інвестиції в закордонну нерухомість: як це працює. Та як заробити
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 14:14

У Польщі хочуть змінити оподаткування подобової оренди під соусом того, що це завищує ціни на оренду довгострокову і молодь не може собі дозволити кавалірку у центрі Варшави.
Про те, що саме молодь переважно втратить роботу внаслідок падіння потоку туристів, чомусь не думають.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:38

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 18:47

  Бетон написав:доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом

Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:01

  gonchik74 написав:
  Бетон написав:доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом

Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))

Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.
Ana
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 19:09

  Ana написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом

Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))

Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.

да я в курсе. у меня как раз с огрудком. писали что на любителя. оказалось, что популярно
Бетон
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