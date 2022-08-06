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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2024 12:34
gonchik74 написав:
Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.
Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Gastarbaiter
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Додано: Нед 06 жов, 2024 15:18
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
Загалом Кракову малюють в майбутньому перспективу розселення в навколишні села. Але поки що повільний розвиток транспортної інфраструктури гальмує цей процес.
Покоління Z у сіла не поїде. Будуть купувати/орендувати кавалірки за 1 млн., але щоб біля центру.
До речі, планується залізниця у Мишлєніце.
Це нове покоління відрізняється тим, що один рік можуть жити в Кракові, а наступний вже в Ліссабоні, і так далі. Багато з них добре знають англійську і легкі на підйом. Наврятчи вони будуть брати іпотеку на 30 років за "
прямокутний паралелепіпед
" як казав тут пан Акурт.
Щодо побудови залізниці - це походу національний спорт в Польщі. В Неполоміце була залізна дорога в 1990хх - потім її розібрали, зараз будують наново, але вже за сотню мільйонів злотих.
https://www.niepolomice.eu/inne/pociag- ... t-projekt/
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Додано: Пон 07 жов, 2024 11:47
Ірина_
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Додано: Пон 07 жов, 2024 14:14
У Польщі хочуть змінити оподаткування подобової оренди під соусом того, що це завищує ціни на оренду довгострокову і молодь не може собі дозволити кавалірку у центрі Варшави.
Про те, що саме молодь переважно втратить роботу внаслідок падіння потоку туристів, чомусь не думають.
Gastarbaiter
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:38
доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Бетон
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Додано: Пон 07 жов, 2024 18:47
Бетон написав:
доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))
gonchik74
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Додано: Пон 07 жов, 2024 19:01
gonchik74 написав: Бетон написав:
доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))
Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.
Ana
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Додано: Пон 07 жов, 2024 19:09
Ana написав: gonchik74 написав: Бетон написав:
доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))
Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.
да я в курсе. у меня как раз с огрудком. писали что на любителя. оказалось, что популярно
Бетон
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