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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:На всякі "декоративні огорожі" можуть бути заборони. Знаю один Краківський ЖК де є заборона висажувати туї на свому огрудку.


Цікаво.

А так деякі дуже гарно роблять, і басейники, і декоративні фонтани, і кібідки для всякого хлама ставлять.
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28

  Ana написав:Бетон, это я gonchik74 писала, он критиковал огрудок )

понял, да)
Бетон
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