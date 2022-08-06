|
|
|
Інвестуємо в нерухомість закордоном
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28
BIGor написав:
На всякі "декоративні огорожі" можуть бути заборони. Знаю один Краківський ЖК де є заборона висажувати туї на свому огрудку.
Цікаво.
А так деякі дуже гарно роблять, і басейники, і декоративні фонтани, і кібідки для всякого хлама ставлять.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 17 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28
Ana написав:
Бетон, это я gonchik74 писала, он критиковал огрудок )
понял, да)
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 3561
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 97 раз.
- Подякували: 230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|24959
|16693384
|
|
|10158
|6341949
|
|
|6
|382723
|
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt
|