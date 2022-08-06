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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 954955956957
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  BIGor написав:На всякі "декоративні огорожі" можуть бути заборони. Знаю один Краківський ЖК де є заборона висажувати туї на свому огрудку.


Цікаво.

А так деякі дуже гарно роблять, і басейники, і декоративні фонтани, і кібідки для всякого хлама ставлять.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 20:28

  Ana написав:Бетон, это я gonchik74 писала, он критиковал огрудок )

понял, да)
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:20

  Ana написав:
  gonchik74 написав:
  Бетон написав:доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом

Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))

Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.

Ви маєте квартиру з огрудком? Я в такій живу вже два роки, і всі проблеми, які описую існують насправді. Так, Бігор правий, у нашому жк є заборона на те, щоб саджати туї в грунт. Сусід заморочився з кадками - все посохло. Можна, звісно, загородити деревʼяними щитами. Але дивитись в той щит з вікна теж не велике задоволення. Далі завелись польові миші. Просіла камʼяна підсипка вздовж фасаду. Зажондца не квапиться виправляти. І всі ті проблеми можна вирішити, тільки навіщо їх собі на голову вішати, коли ти те житло винаймаєш? Одне, що розумію, це коли у тебе діти. Тут тобі і басейник, і батутик, та й бігає в огородженому просторі.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2024 21:32

  gonchik74 написав:Ви маєте квартиру з огрудком? Я в такій живу вже два роки, і всі проблеми, які описую існують насправді. Так, Бігор правий, у нашому жк є заборона на те, щоб саджати туї в грунт. Сусід заморочився з кадками - все посохло. Можна, звісно, загородити деревʼяними щитами. Але дивитись в той щит з вікна теж не велике задоволення. Далі завелись польові миші. Просіла камʼяна підсипка вздовж фасаду. Зажондца не квапиться виправляти. І всі ті проблеми можна вирішити, тільки навіщо їх собі на голову вішати, коли ти те житло винаймаєш? Одне, що розумію, це коли у тебе діти. Тут тобі і басейник, і батутик, та й бігає в огородженому просторі.

Живу в Варшаві і періодично їх бачу, кілька знайомих живуть в таких квартирах (в оренді) і задоволені дуже, спеціально такі шукали, але так, в них діти. Це мабуть для тих хто хотів свій будинок, але щось пішло не так.
Дякую, цікаво почути альтернативну думку..
Ana
 
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  #<1 ... 954955956957
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