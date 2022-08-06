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Бетон написав:доречі, партер, кльова штука. у народа замість дітей собаки. партер з огрудком користується шаленим попитом
Та що ти?) Супер штука. Кожен собачник тобі дивиться у вікна, від паркінгу холодна підлога, двері на огрудек не відчиниш, бо миші поналазять. Одні плюси)))
Не, вы не правы, в Варшаве аренда квартиры с огрудком заметно дороже, очень популярная штука, их так ограждают еще декоративными ‘заборами’ что и выглядит хорошо с улицы и не видно что внутри.
Ви маєте квартиру з огрудком? Я в такій живу вже два роки, і всі проблеми, які описую існують насправді. Так, Бігор правий, у нашому жк є заборона на те, щоб саджати туї в грунт. Сусід заморочився з кадками - все посохло. Можна, звісно, загородити деревʼяними щитами. Але дивитись в той щит з вікна теж не велике задоволення. Далі завелись польові миші. Просіла камʼяна підсипка вздовж фасаду. Зажондца не квапиться виправляти. І всі ті проблеми можна вирішити, тільки навіщо їх собі на голову вішати, коли ти те житло винаймаєш? Одне, що розумію, це коли у тебе діти. Тут тобі і басейник, і батутик, та й бігає в огородженому просторі.
gonchik74 написав:Ви маєте квартиру з огрудком? Я в такій живу вже два роки, і всі проблеми, які описую існують насправді. Так, Бігор правий, у нашому жк є заборона на те, щоб саджати туї в грунт. Сусід заморочився з кадками - все посохло. Можна, звісно, загородити деревʼяними щитами. Але дивитись в той щит з вікна теж не велике задоволення. Далі завелись польові миші. Просіла камʼяна підсипка вздовж фасаду. Зажондца не квапиться виправляти. І всі ті проблеми можна вирішити, тільки навіщо їх собі на голову вішати, коли ти те житло винаймаєш? Одне, що розумію, це коли у тебе діти. Тут тобі і басейник, і батутик, та й бігає в огородженому просторі.
Живу в Варшаві і періодично їх бачу, кілька знайомих живуть в таких квартирах (в оренді) і задоволені дуже, спеціально такі шукали, але так, в них діти. Це мабуть для тих хто хотів свій будинок, але щось пішло не так. Дякую, цікаво почути альтернативну думку..
W sierpniu 2022 roku średnia cena mieszkania wynosiła równowartość 84 pensji, podczas gdy w tym samym miesiącu 2023 roku – już 88 pensji. Teraz są to już 92 wypłaty. To oznacza, że siła nabywcza klientów maleje, a mieszkania stają się coraz mniej dostępne.
Оказывается в польше тоже появились окупас. В течение 4 месяцев ты должен выслать письма арендаторам при неуплате, потом суд. Это долго. Этим пользуются наши соотечественники)). Поэтому поляки делают Najem Okazjonalny за 400 злотых
W sierpniu 2022 roku średnia cena mieszkania wynosiła równowartość 84 pensji, podczas gdy w tym samym miesiącu 2023 roku – już 88 pensji. Teraz są to już 92 wypłaty. To oznacza, że siła nabywcza klientów maleje, a mieszkania stają się coraz mniej dostępne.
Здається, хлопаки порівнювали зростання цін у великих містах до зростання з/п по всій країні. Бо, наприклад, для Кракова є наступна статистика:
Średnie ceny mieszkań w Krakowie w stanie deweloperskim w wrześniu wynoszą 16 393 zł za m2, co oznacza wzrost rzędu 7% rok do roku
W Krakowie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 10 126,49 zł i było o 10,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r.
W sierpniu 2022 roku średnia cena mieszkania wynosiła równowartość 84 pensji, podczas gdy w tym samym miesiącu 2023 roku – już 88 pensji. Teraz są to już 92 wypłaty. To oznacza, że siła nabywcza klientów maleje, a mieszkania stają się coraz mniej dostępne.
Здається, хлопаки порівнювали зростання цін у великих містах до зростання з/п по всій країні. Бо, наприклад, для Кракова є наступна статистика:
Średnie ceny mieszkań w Krakowie w stanie deweloperskim w wrześniu wynoszą 16 393 zł za m2, co oznacza wzrost rzędu [b]7% rok do roku
[/b]
W Krakowie przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu wyniosło 10 126,49 zł i było o 10,9 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2023 r.
7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.
Liczba Polaków wnioskujących o kredyt we wrześniu 2024 r. była o 22 proc. niższa niż rok temu o tej samej porze. Jeśli zaś chodzi o wartość hipotek, to spadek wynosi 16,9 proc. — wynika z najnowszych danych Biura Informacji Kredytowej.