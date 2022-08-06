RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 955956957958
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:00

  BIGor написав:[
7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.

Rynekpierwotny. Саме те джерело, на яке посилається наведена Вами стаття. Тільки там не вказано, до якої саме "середньої зарплати" вони порівнювали і не вказан середній метраж зараз і рік тому. Я порівняв сам і в мене вийшло навпаки: у середніх зарплатах для Кракова (і, підозрюю, для Варшави також) метри стали доступнішими.
Але я щось Вас не розумію. То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 26.02.18
Подякував: 686 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:03

  BIGor написав:Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?

Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 3405
З нами з: 26.02.18
Подякував: 686 раз.
Подякували: 560 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:17

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Gastarbaiter написав:То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?

Брешете, я от не писав що ціни вниз -30%. Максимум що скидують -5%. Ціни з часів 2% кредиту дійсно виросли на 30%-60% відсотків - це і дурень не побачить. Але і дурні не бачать, що ринок стоїть і по цим цінам не особо купляють.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9422
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?

Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.

Так Ви ж доказуєте, що здольність росте. :D Напевно маєте середню освіту?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9422
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1369 раз.
Подякували: 1774 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 955956957958
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Кочевник і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2495, 2496, 2497
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24961 16693870
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 жов, 2024 12:21
ihorkyiv
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 1014, 1015, 1016
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
10158 6342051
Переглянути останнє повідомлення
Суб 05 жов, 2024 07:46
Хомякоид
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 382725
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.