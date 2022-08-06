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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:00
BIGor написав:
[
7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.
Rynekpierwotny. Саме те джерело, на яке посилається наведена Вами стаття. Тільки там не вказано, до якої саме "середньої зарплати" вони порівнювали і не вказан середній метраж зараз і рік тому. Я порівняв сам і в мене вийшло навпаки: у середніх зарплатах для Кракова (і, підозрюю, для Варшави також) метри стали доступнішими.
Але я щось Вас не розумію. То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:03
BIGor написав:
Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?
Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:17
Брешете
Gastarbaiter написав:
То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?
, я от не писав що ціни вниз -30%. Максимум що скидують -5%. Ціни з часів 2% кредиту дійсно виросли на 30%-60% відсотків - це і дурень не побачить. Але і дурні не бачать, що ринок стоїть і по цим цінам не особо купляють.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?
Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.
Так Ви ж доказуєте, що здольність росте.
Напевно маєте середню освіту?
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