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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 12:00
BIGor написав:
[
7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.
Rynekpierwotny. Саме те джерело, на яке посилається наведена Вами стаття. Тільки там не вказано, до якої саме "середньої зарплати" вони порівнювали і не вказан середній метраж зараз і рік тому. Я порівняв сам і в мене вийшло навпаки: у середніх зарплатах для Кракова (і, підозрюю, для Варшави також) метри стали доступнішими.
Але я щось Вас не розумію. То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:03
BIGor написав:
Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?
Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:17
Брешете
Gastarbaiter написав:
То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?
, я от не писав що ціни вниз -30%. Максимум що скидують -5%. Ціни з часів 2% кредиту дійсно виросли на 30%-60% відсотків - це і дурень не побачить. Але і дурні не бачать, що ринок стоїть і по цим цінам не особо купляють.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 12:18
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Ну і вишенка - росте процент жиру в маслі, але щось кредитів беруть менше...цікаво чого б це?
Про кредити вже 100 разів обговорювали. Здається, не треба навіть повну середню освіту мати, щоб зрозуміти, чому під 8% беруть менше кредитів, ніж під 2%.
Так Ви ж доказуєте, що здольність росте.
Напевно маєте середню освіту?
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:06
BIGor написав:
Так Ви ж доказуєте, що здольність росте.
Напевно маєте середню освіту?
У порівнянні з 1 січня 2024 року здольність зросла (хоч і несуттєво). Наразі немає чинників того, щоб вона не продовжувала зростання у майбутньому: зарплати далі підвищуватимуть, відсоткові ставки зрештою знизять. Можна маніпулювати фактами у спробі переконати самого себе, що омріяна кавалірка у прицентраллі колись буде продаватися "па 10", а не "па 16", а можна дивитися на речі реально.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:11
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Так Ви ж доказуєте, що здольність росте.
Напевно маєте середню освіту?
У порівнянні з 1 січня 2024 року здольність зросла (хоч і несуттєво). Наразі немає чинників того, щоб вона не продовжувала зростання у майбутньому: зарплати далі підвищуватимуть, відсоткові ставки зрештою знизять. Можна маніпулювати фактами у спробі переконати самого себе, що омріяна кавалірка у прицентраллі колись буде продаватися "па 10", а не "па 16", а можна дивитися на речі реально.
Реальність така, що обʼєкти по низу ринку потихеньку вигрібають. Якщо буде найменший натяк на зниження ставок ( осяжні терміни, не гіпотетична перспектива) все одразу піде догори.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:15
Бетон написав:
Этим пользуются наши соотечественники)). Поэтому поляки делают Najem Okazjonalny за 400
Цим користуються саме поляки, особливо якщо з дітьми то їх фіг виселиш.
Українців легше виселити тобто можна за день, є постанова, лінь її шукати, не всі це знають і всеодно просять оkazjonalny.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 13:40
BIGor написав:Брешете
, я от не писав що ціни вниз -30%. Максимум що скидують -5%. Ціни з часів 2% кредиту дійсно виросли на 30%-60% відсотків - це і дурень не побачить. Але і дурні не бачать, що ринок стоїть і по цим цінам не особо купляють.
Не впевнений, що брешу саме я.
BIGor написав:
Але наприклад зараз вже є варіанти по 14 тис новобуд, а весною вони були по 18 тис. Я не кажу, що весь ринок тепер по 14 тис., але кому треба - той опускає, є забудовники які навіть по 11,5 тис продають, але біля жд.
BIGor написав:
Мені забудовник з порогу скинув з 20 до 18 на квартиру, це тільки зайшов в офіс продажів! От вже є вісті з полів - бачив оголошення від одного лендлорда, продає три великих квартири (які раніше здавав в оренду) по 12-13,5 тис зл. - такі по ринку по 17 тис зл. пропонують.
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