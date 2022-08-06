Додано: Вів 08 жов, 2024 12:00

BIGor написав: [

7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.

7% росту за останній рік? Що вони курять? Це скоріш всього ринек-первотний сайт. Я бачу за останній рік ріст цін на новобуди десь 30-60%, наприклад продавали за 10 тис. зл, тепер ціна 16 тис. зл.

Rynekpierwotny. Саме те джерело, на яке посилається наведена Вами стаття. Тільки там не вказано, до якої саме "середньої зарплати" вони порівнювали і не вказан середній метраж зараз і рік тому. Я порівняв сам і в мене вийшло навпаки: у середніх зарплатах для Кракова (і, підозрюю, для Варшави також) метри стали доступнішими.Але я щось Вас не розумію. То Ви пишете, що ціни вже летять у прірву і забудовники дають -30% дісконту та ще й ніжно цілують у дупку - тільки візьміть цей наш "нікомузаразнепотрібний" бетон! А зараз кажете, що ціни +30% до часів кредиту 2% (коли усе, що мало стіни та вікна, розміталося в лічені хвилини) і замість поцілунка можна розраховувати хіба що на помірну порцію вазеліну. То що з ринком? Йде вгору чи вниз?