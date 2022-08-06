Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
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Додано: Вів 08 жов, 2024 16:07
Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
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