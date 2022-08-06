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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:07

  Ana написав:Підкажіть може є якісь відгуки про Польского забудовника Atal? Вони наче в топ найбільших, але якось в них надто багато проектів, наштовхує на роздуми чи все там ок з такою пірамідою..

Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
gonchik74
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