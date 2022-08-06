Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 08 жов, 2024 16:07
Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:16
Знаю окремі випадки, коли ціни піднялися на 10% від 2023 року. Тож можете й далі надрочувати на "10 тис. у прицентраллі". Даражаю бути!
"Ринок впаде. Але ще не впав. А те, що впало на 20-30%, то окремі випадки. А так ціни +30%. Але ніхто не купує. Тому знижують максимум на 5%. Але обов'язково впаде. А поки що краще сидіти в оренді і скирдувати, бо відсотки за іпотекою високі. Але вони також знизяться. Але й тоді ніхто не купуватиме, щоб дати можливість пану BIGor'у закупитися бетоном з панорамою на набережну Вісли "па 10" і під 3% річних"
Додано: Вів 08 жов, 2024 17:57
Там «я не я і хата не моя» всю дорогу. Пора би вже й звикнути)
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:07
Дякую
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:09
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 08 жов, 2024 18:15, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 жов, 2024 18:13
Дякую за відгук
Додано: Вів 08 жов, 2024 19:27
Графіки по середніх цінах угод у найбільших містах Польщі.
Додано: Сер 09 жов, 2024 02:37
Боюсь що прогнозувати економічні показники рієлтори можуть з таким же успіхом, як і астрологи…
В Європі досі висока інфляція і навряд що при високій інфляції хтось масово буде «під нуль» когось кредитувати - хіба держпрограми чи корпоративні програми якісь.
Не все гаразд в європейській економіці. Я працюю в сфері морських перевезень в ЄС - вже очевидно що вантажопотік скорочується, що свідчить про 2 речі: скорочення виробництва та скорочення торгівлі…
Висока інфляція з часів коронавірусу не викликана споживчим попитом чи розвитком економіки, а друком грошей і не подолана досі - по депозитним ставкам в європейських банках це наочно - ставки нижчі за рівень інфляції, відповідно і кредити є доступні… а попиту на кредити всерівно немає (інакше би ставки зростали) - бізнес не кредитується, певно що і економіка стагнує…
І є чому: в першу чергу через ціни на енергоресурси: дорогий газ та електроенергія не стимулюють виробництво…
Та і економіка має циклічний характер, і час економічної рецесії вже «на підході».
Тож «вангую» велику вірогідність економічної кризи в Європі в наступному році, бо скорочення вантажоперевезень якраз були і в 2008-2009 роках перед кризою тогочасною - досить схоже на те що зараз.
І «надуті» ціни на нерухомість були перед кризами так само як і зараз (через брак інвестиційних механізмів), і під час кризи «робили мінус 30-40%). Хто в «надутість» не вірить - приведу приклад в Німеччині, де щоб приборкати трохи інфляцію підняли слідом за обліковими ставками і ставки по іпотечним кредитам з 0,5% до 4% і ринок відреагував падінням цін на 15%.
Певно і в інших країнах ЄС щось подібне.
Весною побачимо)
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