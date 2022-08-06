Додано: Сер 09 жов, 2024 02:37

Бетон написав: Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів

Боюсь що прогнозувати економічні показники рієлтори можуть з таким же успіхом, як і астрологи…В Європі досі висока інфляція і навряд що при високій інфляції хтось масово буде «під нуль» когось кредитувати - хіба держпрограми чи корпоративні програми якісь.Не все гаразд в європейській економіці. Я працюю в сфері морських перевезень в ЄС - вже очевидно що вантажопотік скорочується, що свідчить про 2 речі: скорочення виробництва та скорочення торгівлі…Висока інфляція з часів коронавірусу не викликана споживчим попитом чи розвитком економіки, а друком грошей і не подолана досі - по депозитним ставкам в європейських банках це наочно - ставки нижчі за рівень інфляції, відповідно і кредити є доступні… а попиту на кредити всерівно немає (інакше би ставки зростали) - бізнес не кредитується, певно що і економіка стагнує…І є чому: в першу чергу через ціни на енергоресурси: дорогий газ та електроенергія не стимулюють виробництво…Та і економіка має циклічний характер, і час економічної рецесії вже «на підході».Тож «вангую» велику вірогідність економічної кризи в Європі в наступному році, бо скорочення вантажоперевезень якраз були і в 2008-2009 роках перед кризою тогочасною - досить схоже на те що зараз.І «надуті» ціни на нерухомість були перед кризами так само як і зараз (через брак інвестиційних механізмів), і під час кризи «робили мінус 30-40%). Хто в «надутість» не вірить - приведу приклад в Німеччині, де щоб приборкати трохи інфляцію підняли слідом за обліковими ставками і ставки по іпотечним кредитам з 0,5% до 4% і ринок відреагував падінням цін на 15%.Певно і в інших країнах ЄС щось подібне.Весною побачимо)