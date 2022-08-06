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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 956957958959
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 16:07

  Ana написав:Підкажіть може є якісь відгуки про Польского забудовника Atal? Вони наче в топ найбільших, але якось в них надто багато проектів, наштовхує на роздуми чи все там ок з такою пірамідою..

Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:16

  BIGor написав:Брешете, тому що я писав про окремі випадки (не весь ринок), і не про 30%, і я писав про ситуацію останні пів-року, а перед цим пів року ціни росли. Ну можете і далі надрочувати на "буиттокадаражай" (С) до 10Кує/м2 :mrgreen:

Знаю окремі випадки, коли ціни піднялися на 10% від 2023 року. Тож можете й далі надрочувати на "10 тис. у прицентраллі". Даражаю бути! :mrgreen:

"Ринок впаде. Але ще не впав. А те, що впало на 20-30%, то окремі випадки. А так ціни +30%. Але ніхто не купує. Тому знижують максимум на 5%. Але обов'язково впаде. А поки що краще сидіти в оренді і скирдувати, бо відсотки за іпотекою високі. Але вони також знизяться. Але й тоді ніхто не купуватиме, щоб дати можливість пану BIGor'у закупитися бетоном з панорамою на набережну Вісли "па 10" і під 3% річних" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 17:57

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Брешете, тому що я писав про окремі випадки (не весь ринок), і не про 30%, і я писав про ситуацію останні пів-року, а перед цим пів року ціни росли. Ну можете і далі надрочувати на "буиттокадаражай" (С) до 10Кує/м2 :mrgreen:

Знаю окремі випадки, коли ціни піднялися на 10% від 2023 року. Тож можете й далі надрочувати на "10 тис. у прицентраллі". Даражаю бути! :mrgreen:

"Ринок впаде. Але ще не впав. А те, що впало на 20-30%, то окремі випадки. А так ціни +30%. Але ніхто не купує. Тому знижують максимум на 5%. Але обов'язково впаде. А поки що краще сидіти в оренді і скирдувати, бо відсотки за іпотекою високі. Але вони також знизяться. Але й тоді ніхто не купуватиме, щоб дати можливість пану BIGor'у закупитися бетоном з панорамою на набережну Вісли "па 10" і під 3% річних" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Там «я не я і хата не моя» всю дорогу. Пора би вже й звикнути)
gonchik74
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:07

  BeneFuckTor написав:
  Бетон написав:Этим пользуются наши соотечественники)). Поэтому поляки делают Najem Okazjonalny за 400

Цим користуються саме поляки, особливо якщо з дітьми то їх фіг виселиш.
Українців легше виселити тобто можна за день, є постанова, лінь її шукати, не всі це знають і всеодно просять оkazjonalny.

Дякую
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів
Востаннє редагувалось Бетон в Вів 08 жов, 2024 18:15, всього редагувалось 2 разів.
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 18:13

  gonchik74 написав:
  Ana написав:Підкажіть може є якісь відгуки про Польского забудовника Atal? Вони наче в топ найбільших, але якось в них надто багато проектів, наштовхує на роздуми чи все там ок з такою пірамідою..

Я жив рік в будинку, збудованому ними. Щодо якості будівництва питань немає. В порівнянні з іншими ( наприклад краківським inter bud-ом).
Шкода, що в моєму районі вони більше нічого не будують.

Дякую за відгук
Ana
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2024 19:27

Графіки по середніх цінах угод у найбільших містах Польщі.
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... qgey8g754g
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... rpm3rzgl2e
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... wor0nj9z6p
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 02:37

  Бетон написав:Ставка 0% будет весною. Така інфа від польских рієлторів


Боюсь що прогнозувати економічні показники рієлтори можуть з таким же успіхом, як і астрологи…
В Європі досі висока інфляція і навряд що при високій інфляції хтось масово буде «під нуль» когось кредитувати - хіба держпрограми чи корпоративні програми якісь.

Не все гаразд в європейській економіці. Я працюю в сфері морських перевезень в ЄС - вже очевидно що вантажопотік скорочується, що свідчить про 2 речі: скорочення виробництва та скорочення торгівлі…
Висока інфляція з часів коронавірусу не викликана споживчим попитом чи розвитком економіки, а друком грошей і не подолана досі - по депозитним ставкам в європейських банках це наочно - ставки нижчі за рівень інфляції, відповідно і кредити є доступні… а попиту на кредити всерівно немає (інакше би ставки зростали) - бізнес не кредитується, певно що і економіка стагнує…
І є чому: в першу чергу через ціни на енергоресурси: дорогий газ та електроенергія не стимулюють виробництво…
Та і економіка має циклічний характер, і час економічної рецесії вже «на підході».
Тож «вангую» велику вірогідність економічної кризи в Європі в наступному році, бо скорочення вантажоперевезень якраз були і в 2008-2009 роках перед кризою тогочасною - досить схоже на те що зараз.

І «надуті» ціни на нерухомість були перед кризами так само як і зараз (через брак інвестиційних механізмів), і під час кризи «робили мінус 30-40%). Хто в «надутість» не вірить - приведу приклад в Німеччині, де щоб приборкати трохи інфляцію підняли слідом за обліковими ставками і ставки по іпотечним кредитам з 0,5% до 4% і ринок відреагував падінням цін на 15%.
Певно і в інших країнах ЄС щось подібне.

Весною побачимо)
mazurkevych
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 09:44

  Gastarbaiter написав:Графіки по середніх цінах угод у найбільших містах Польщі.
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... qgey8g754g
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... rpm3rzgl2e
https://infogram.com/srednie-ceny-trans ... wor0nj9z6p

Там в 2 кв. 2024 році ще присутні угоди які планувалися в грудні 2023 по БК2% (а відбувалися вже в січні-квітні через дуже великий наплив бажаючих і черги). Цікаво було б побачити інфу по угодам 3 кв. 2024 якщо є.
BIGor
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