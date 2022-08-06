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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:56
От 50 хв. назад в Варшаві тестували сирени (це вже не перший раз), але цього разу зробили гучніше і волали вони десь хвилин 5. Також на цьому тижні ‚тиждень безпеки‘ - багато подій по підготовці всього до всяких поганих подій.. в школі дітям зробили предмет типу безпеки - Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), обіцяють навіть в тир дітей зводити. Я власне до чого - настрої такі що поляки самі кудись на Іспанію дивляться..
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