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Додано: Сер 09 жов, 2024 12:56
От 50 хв. назад в Варшаві тестували сирени (це вже не перший раз), але цього разу зробили гучніше і волали вони десь хвилин 5. Також на цьому тижні ‚тиждень безпеки‘ - багато подій по підготовці всього до всяких поганих подій.. в школі дітям зробили предмет типу безпеки - Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), обіцяють навіть в тир дітей зводити. Я власне до чого - настрої такі що поляки самі кудись на Іспанію дивляться..
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:23
Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:41
Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:52
Так Gorka narodowa, то все рівно, що Sidzina/Libertow на півдні. Так що 13 не така вже й шара
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