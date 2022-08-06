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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 957958959960
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:56

От 50 хв. назад в Варшаві тестували сирени (це вже не перший раз), але цього разу зробили гучніше і волали вони десь хвилин 5. Також на цьому тижні ‚тиждень безпеки‘ - багато подій по підготовці всього до всяких поганих подій.. в школі дітям зробили предмет типу безпеки - Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), обіцяють навіть в тир дітей зводити. Я власне до чого - настрої такі що поляки самі кудись на Іспанію дивляться..
Ana
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:23

  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.


Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:41

  Бетон написав:
  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.


Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець

Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:52

  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.

Так Gorka narodowa, то все рівно, що Sidzina/Libertow на півдні. Так що 13 не така вже й шара
gonchik74
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