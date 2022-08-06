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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 12:56
От 50 хв. назад в Варшаві тестували сирени (це вже не перший раз), але цього разу зробили гучніше і волали вони десь хвилин 5. Також на цьому тижні ‚тиждень безпеки‘ - багато подій по підготовці всього до всяких поганих подій.. в школі дітям зробили предмет типу безпеки - Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), обіцяють навіть в тир дітей зводити. Я власне до чого - настрої такі що поляки самі кудись на Іспанію дивляться..
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:23
Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:41
Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:52
Так Gorka narodowa, то все рівно, що Sidzina/Libertow на півдні. Так що 13 не така вже й шара
Додано: Сер 09 жов, 2024 14:58
Впевнені? З Sidzina дивлюсь 1 година пішо до трамвая, Libertow - ще далі. З Gorka narodowa (локації тієї квартири) - 1 хв.
Додано: Сер 09 жов, 2024 16:06
Оце вони стільки вілповідали:
Большое спасибо за интерес, цена квартиры М17 - 1 комната площадью 38,21 м2 составляет 1 268 954 злотых.
Должен признаться, что самые маленькие уже заблокированы
9 тися доларів за метр квадратний не так і дорого. Погодьтеся
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:01
На otodom висить оголошення 4к./79m²/1 983 000 zł (25 000 zł/m²)
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:12
Сьогодні домчав зі своїх південних іпєнів до офісу біля Головного вокзалу 13 км за 25 хвилин. Навіть зараз гугл показує 34 хвилини. Убер готовий везти за 36 злотих. Якось байдуже, скільки там до трамваю. Але з Гурки, окрім як трамваєм, виїхати буде важко.
Додано: Сер 09 жов, 2024 18:26
Ну якось завжди квартири біля метро/трамваю були краще/дорожче ніж в задупї. По перше, сьогодні може бути без заторів, а завтра стоїть все місто (що дуже вірогідно, бо дощ, сніг, туман, ремонт, студенти ітд), по друге - чи можуть всі члени сімї мати власне авто (діти, батькі, бабусі, дідусі)? По третє - не всі офіси мають паркомісця для всіх - у мене наприклад на доволі велику будівлю 2 паркомісця. Звичайно хазяїн барин - але село не завжди краще/дорожче міста.
ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:13
Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
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