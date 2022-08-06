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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961>
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 12:56

От 50 хв. назад в Варшаві тестували сирени (це вже не перший раз), але цього разу зробили гучніше і волали вони десь хвилин 5. Також на цьому тижні ‚тиждень безпеки‘ - багато подій по підготовці всього до всяких поганих подій.. в школі дітям зробили предмет типу безпеки - Edukacja dla bezpieczeństwa (EDB), обіцяють навіть в тир дітей зводити. Я власне до чого - настрої такі що поляки самі кудись на Іспанію дивляться..
Ana
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:23

  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.


Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:41

  Бетон написав:
  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.


Збивайте з них тищ сто. Скажіть що вони наносять тяжку психічну травму смаком)
Ремонт капець

Там навіть не в ремонті діло, а в калічному плануванні - на 67 м2 всього дві спальні 13 і 7 м2.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:52

  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.

Так Gorka narodowa, то все рівно, що Sidzina/Libertow на півдні. Так що 13 не така вже й шара
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 14:58

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Щось новобуд з ремонтом вже по 13
https://www.otodom.pl/pl/oferta/3-pok-m ... 4qVhK.html
Так, район окраїна, планування трохи калічне, і ремонт бюджетний - але 1 хв. до трамваю.

Так Gorka narodowa, то все рівно, що Sidzina/Libertow на півдні. Так що 13 не така вже й шара

Впевнені? З Sidzina дивлюсь 1 година пішо до трамвая, Libertow - ще далі. З Gorka narodowa (локації тієї квартири) - 1 хв.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 16:06

  Gastarbaiter написав:Цікава концепція та модні мопи. Але "па 25" за квадрат.
https://apartamentyaura.com/pl/startЗображення


Оце вони стільки вілповідали:

Большое спасибо за интерес, цена квартиры М17 - 1 комната площадью 38,21 м2 составляет 1 268 954 злотых.
Должен признаться, что самые маленькие уже заблокированы

9 тися доларів за метр квадратний не так і дорого. Погодьтеся
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:01

  Бетон написав:Оце вони стільки вілповідали:

Большое спасибо за интерес, цена квартиры М17 - 1 комната площадью 38,21 м2 составляет 1 268 954 злотых.
Должен признаться, что самые маленькие уже заблокированы

9 тися доларів за метр квадратний не так і дорого. Погодьтеся

На otodom висить оголошення 4к./79m²/1 983 000 zł (25 000 zł/m²)
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:12

  BIGor написав:Впевнені? З Sidzina дивлюсь 1 година пішо до трамвая, Libertow - ще далі. З Gorka narodowa (локації тієї квартири) - 1 хв.

Сьогодні домчав зі своїх південних іпєнів до офісу біля Головного вокзалу 13 км за 25 хвилин. Навіть зараз гугл показує 34 хвилини. Убер готовий везти за 36 злотих. Якось байдуже, скільки там до трамваю. Але з Гурки, окрім як трамваєм, виїхати буде важко.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 18:26

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Впевнені? З Sidzina дивлюсь 1 година пішо до трамвая, Libertow - ще далі. З Gorka narodowa (локації тієї квартири) - 1 хв.

Сьогодні домчав зі своїх південних іпєнів до офісу біля Головного вокзалу 13 км за 25 хвилин. Навіть зараз гугл показує 34 хвилини. Убер готовий везти за 36 злотих. Якось байдуже, скільки там до трамваю. Але з Гурки, окрім як трамваєм, виїхати буде важко.

Ну якось завжди квартири біля метро/трамваю були краще/дорожче ніж в задупї. По перше, сьогодні може бути без заторів, а завтра стоїть все місто (що дуже вірогідно, бо дощ, сніг, туман, ремонт, студенти ітд), по друге - чи можуть всі члени сімї мати власне авто (діти, батькі, бабусі, дідусі)? По третє - не всі офіси мають паркомісця для всіх - у мене наприклад на доволі велику будівлю 2 паркомісця. Звичайно хазяїн барин - але село не завжди краще/дорожче міста.


ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:13

  BIGor написав:ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.

Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
Gastarbaiter
 
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