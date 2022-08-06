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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:20
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
Ну це вже від стилю життя залежить. В США якось в субурбії живуть, їм ОК, і в Нью-Йорку люди живуть, і їм теж ОК. Як по мені - краще жити не в задупї. Тому напевно так ціни і формуються - чим краще і центральніше район - тим дорожче.
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