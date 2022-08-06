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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 958959960961
Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:20

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.

Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.

Ну це вже від стилю життя залежить. В США якось в субурбії живуть, їм ОК, і в Нью-Йорку люди живуть, і їм теж ОК. Як по мені - краще жити не в задупї. Тому напевно так ціни і формуються - чим краще і центральніше район - тим дорожче.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2024 19:53

  BIGor написав:чим краще і центральніше район - тим дорожче.

Єдиний район Кракова, куди я зарікся заїжджати на авто - це саме оте, що по обидві сторони від 29 Листопада. Хіба що нова траса щось змінить.
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Повідомлення Додано: Чет 10 жов, 2024 10:43

Інвестиції в Болгарію.
Хтось питав про Болгарію - не для реклами - а випадково знайшов про рівень цін неподалік Варни.
Більш докладну інформацію можна знайти за назвою цього ЖК.
На мапах Гугл правда показують куширі - все може бути, може фото Гугл не нові.
Пишуть так (цитата):

«Варна, инвестиционный проект
✨Villa Aura, данный тип виллы состоит из шести апартаментов и цены на них от 49 474 евро (на presale). Также можно получить максимальную скидку в 5% при полной оплате, соответственно цена будет 47 000 евро. Нет такой возможности, не проблема, рассрочка с первым взносом 25% (12 368 евро), ежемесячный платёж 1 546 евро. Вила делится на следующие апартаменты.
1 этаж:
✅Studio - 31,8 м2
✅Studio - 31,8 м2
✅Apartment - 58 м2
2 этаж:
✅Studio - 31,6 м2
✅Studio delux - 37,5 м2
✅Apartment - 58 м2»
У Варні зараз +21, вдень буде +25.
akurt
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