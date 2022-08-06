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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:20
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
Ну це вже від стилю життя залежить. В США якось в субурбії живуть, їм ОК, і в Нью-Йорку люди живуть, і їм теж ОК. Як по мені - краще жити не в задупї. Тому напевно так ціни і формуються - чим краще і центральніше район - тим дорожче.
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BIGor
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:53
BIGor написав:
чим краще і центральніше район - тим дорожче.
Єдиний район Кракова, куди я зарікся заїжджати на авто - це саме оте, що по обидві сторони від 29 Листопада. Хіба що нова траса щось змінить.
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Gastarbaiter
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Додано: Чет 10 жов, 2024 10:43
Інвестиції в Болгарію.
Хтось питав про Болгарію - не для реклами - а випадково знайшов про рівень цін неподалік Варни.
Більш докладну інформацію можна знайти за назвою цього ЖК.
На мапах Гугл правда показують куширі - все може бути, може фото Гугл не нові.
Пишуть так (цитата):
«Варна, инвестиционный проект
✨Villa Aura, данный тип виллы состоит из шести апартаментов и цены на них от 49 474 евро (на presale). Также можно получить максимальную скидку в 5% при полной оплате, соответственно цена будет 47 000 евро. Нет такой возможности, не проблема, рассрочка с первым взносом 25% (12 368 евро), ежемесячный платёж 1 546 евро. Вила делится на следующие апартаменты.
1 этаж:
✅Studio - 31,8 м2
✅Studio - 31,8 м2
✅Apartment - 58 м2
2 этаж:
✅Studio - 31,6 м2
✅Studio delux - 37,5 м2
✅Apartment - 58 м2»
У Варні зараз +21, вдень буде +25.
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akurt
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Додано: Чет 10 жов, 2024 18:40
akurt написав:
«Варна, инвестиционный проект
✨Villa Aura, данный тип виллы состоит из шести апартаментов и цены на них от 49 474 евро (на presale). Также можно получить максимальную скидку в 5% при полной оплате, соответственно цена будет 47 000 евро. Нет такой возможности, не проблема, рассрочка с первым взносом 25% (12 368 евро), ежемесячный платёж 1 546 евро. Вила делится на следующие апартаменты.
1 этаж:
✅Studio - 31,8 м2
✅Studio - 31,8 м2
✅Apartment - 58 м2
2 этаж:
✅Studio - 31,6 м2
Був на початку червня в Болгарії і подобово за 35€ знімав таку студію…
Сумнівна інвестиція, але можемо порахувати:
Студія коштує 47 тисяч і ремонт/меблювання вийде ще в 13 - разом 60 тисяч.
В тому районі (узбережжя між Варною та Бургасом) літом таку студію можна здавати по 500 євро максимум (3 місяці), а в решту пору року люди арендують по 200 євро.
(500х3)+ (200х9)= 3300 євро/рік і це можливий максимум без простоя. Від цієї суми слід відняти плату за утримання, що в тому районі мінімум складає 50 євро/міс і платить власник.
Тобто без простою, без урахування амортизації чи податків, якщо не залучати посередника для пошуку орендарів - теоретично 2700 евро в рік можна «заробити».
60000/2700 = 22,2 роки окупність, чи 4,5% річних без урахування амортизації, простоїв та іншого, хоч так на практиці ніколи не буває - зачасту ті студії зимою стоять порожніми, бо навіть по 200 евро важко когось туди знайти…
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mazurkevych
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Додано: Чет 10 жов, 2024 19:31
Супер!
Якщо би всі на цьому форумі так могли мислити та рахувати - горя б не було.
Я вже років три чи чотири підряд на цьому форумі ОБЕРЕЖНО висловлюю думку про те, що Болгарія - то не "той варіант". Це при тому, що буваю в Болгарії досить часто - останній раз був в липні цього року.
Якщо я не помиляюся, на деяких ресурсах ці самі "пендюрки
" по 31 кв. м пропонують і за 51 000 євро.P.S.
Рекомендую допис вище уважно почитати пану flyman
- ой як він агітував всіх вкладатися в Болгарію, ой як агітував...
Допис 4-рази медального (!) flyman
"а за 23 серпня 2018 року:
"...от я думаю про варіант: літо ненька, зима "недалеко і тепло",
спочатку надрочував на Болгарію, тепер думаю, що може краще Турція"
На щастя/на жаль ні в Болгарії, ні в Туреччині в нього НЕ вийшло...Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:21
Чув Болгарія ввійшла недавно в Шенген - можливо буде ріст туристів, а згодом і інвестицій, але скоріш всього краще жити в країні інвестиції.
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BIGor
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:36
Так і є: Болгарія та Румунія з весни входять в список країн Шенгенської угоди.
Але на практиці це тільки проблема - ДЛЯ українців.
Там така арифметика:
- раніше Болгарія та Румунія не входили до країн Шенгенської угоди - і відвідувати міг ці країни хто тільки хотів, при чому - з візою однієї з двох країн - обидві країни.
- українець міг перебувати в країнах Шенгенської угоди 90 днів. Плюс (!) 90 днів в Румунії. Плюс (!) 90 днів - в Болгарії. Плюс (!) 90 днів в сусідній Туреччині. Фактично рік можна було кататися та жити де хочеш. І не рахувати дні.
- кордон Болгарія-Румунія був символічним, якщо не сказати комедійним: в одному кіоску сиділи два прикордонника - в одне віконце подаєш паспорт - з іншого прикордонник іншої країни видає паспорт. Ніякого митного контролю не було.
- цю хвіртку прикрили: тепер всі дні перебування - в один котел. Підсумок днів перебування покладено на "туриста". Крім того, українцям підставила "ніжку" Румунія - вимагає від українських автівок документ про проходження РЕГУЛЯРНОГО технічого огляду за правилами країн Шенгенської угоди (!). Моментально оживилися хлопці в Одеській області: за 2 000 гривень видають папірець.
Особисто я НЕ бачу нічого хорошого саме для українців.
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akurt
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