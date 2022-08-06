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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 09 жов, 2024 19:20
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
ПС, це як казати, що квартира біля м.Житомирська набагато гірша ніж в Ворзелі, думаю такий приклад підходить.
Часи змінилися. Вже не усім потрібно щодня пхатися у центр на 8 ранку. Для мене взагалі час доїзду до центру не має значення. Сусід он теж цілими днями вдома сидить, тільки зранку за булками у найближчу пекарню виїжджає. Що нам той центр? І так, обираючи між галасливою загазованою Житомирською та зеленим тихим Ворзелем, вибір може бути не такий очевидний. Ще розкажіть мешканцям Кончі-Заспи, що в них там ні метро, ні трамваю нема. Навіть електричка - і та годину пішки.
Ну це вже від стилю життя залежить. В США якось в субурбії живуть, їм ОК, і в Нью-Йорку люди живуть, і їм теж ОК. Як по мені - краще жити не в задупї. Тому напевно так ціни і формуються - чим краще і центральніше район - тим дорожче.
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Додано: Сер 09 жов, 2024 19:53
BIGor написав:
чим краще і центральніше район - тим дорожче.
Єдиний район Кракова, куди я зарікся заїжджати на авто - це саме оте, що по обидві сторони від 29 Листопада. Хіба що нова траса щось змінить.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 10:43
Інвестиції в Болгарію.
Хтось питав про Болгарію - не для реклами - а випадково знайшов про рівень цін неподалік Варни.
Більш докладну інформацію можна знайти за назвою цього ЖК.
На мапах Гугл правда показують куширі - все може бути, може фото Гугл не нові.
Пишуть так (цитата):
«Варна, инвестиционный проект
✨Villa Aura, данный тип виллы состоит из шести апартаментов и цены на них от 49 474 евро (на presale). Также можно получить максимальную скидку в 5% при полной оплате, соответственно цена будет 47 000 евро. Нет такой возможности, не проблема, рассрочка с первым взносом 25% (12 368 евро), ежемесячный платёж 1 546 евро. Вила делится на следующие апартаменты.
1 этаж:
✅Studio - 31,8 м2
✅Studio - 31,8 м2
✅Apartment - 58 м2
2 этаж:
✅Studio - 31,6 м2
✅Studio delux - 37,5 м2
✅Apartment - 58 м2»
У Варні зараз +21, вдень буде +25.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 18:40
akurt написав:
«Варна, инвестиционный проект
✨Villa Aura, данный тип виллы состоит из шести апартаментов и цены на них от 49 474 евро (на presale). Также можно получить максимальную скидку в 5% при полной оплате, соответственно цена будет 47 000 евро. Нет такой возможности, не проблема, рассрочка с первым взносом 25% (12 368 евро), ежемесячный платёж 1 546 евро. Вила делится на следующие апартаменты.
1 этаж:
✅Studio - 31,8 м2
✅Studio - 31,8 м2
✅Apartment - 58 м2
2 этаж:
✅Studio - 31,6 м2
Був на початку червня в Болгарії і подобово за 35€ знімав таку студію…
Сумнівна інвестиція, але можемо порахувати:
Студія коштує 47 тисяч і ремонт/меблювання вийде ще в 13 - разом 60 тисяч.
В тому районі (узбережжя між Варною та Бургасом) літом таку студію можна здавати по 500 євро максимум (3 місяці), а в решту пору року люди арендують по 200 євро.
(500х3)+ (200х9)= 3300 євро/рік і це можливий максимум без простоя. Від цієї суми слід відняти плату за утримання, що в тому районі мінімум складає 50 євро/міс і платить власник.
Тобто без простою, без урахування амортизації чи податків, якщо не залучати посередника для пошуку орендарів - теоретично 2700 евро в рік можна «заробити».
60000/2700 = 22,2 роки окупність, чи 4,5% річних без урахування амортизації, простоїв та іншого, хоч так на практиці ніколи не буває - зачасту ті студії зимою стоять порожніми, бо навіть по 200 евро важко когось туди знайти…
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mazurkevych
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Додано: Чет 10 жов, 2024 19:31
Супер!
Якщо би всі на цьому форумі так могли мислити та рахувати - горя б не було.
Я вже років три чи чотири підряд на цьому форумі ОБЕРЕЖНО висловлюю думку про те, що Болгарія - то не "той варіант". Це при тому, що буваю в Болгарії досить часто - останній раз був в липні цього року.
Якщо я не помиляюся, на деяких ресурсах ці самі "пендюрки
" по 31 кв. м пропонують і за 51 000 євро.P.S.
Рекомендую допис вище уважно почитати пану flyman
- ой як він агітував всіх вкладатися в Болгарію, ой як агітував...
Допис 4-рази медального (!) flyman
"а за 23 серпня 2018 року:
"...от я думаю про варіант: літо ненька, зима "недалеко і тепло",
спочатку надрочував на Болгарію, тепер думаю, що може краще Турція"
На щастя/на жаль ні в Болгарії, ні в Туреччині в нього НЕ вийшло...Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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akurt
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:21
Чув Болгарія ввійшла недавно в Шенген - можливо буде ріст туристів, а згодом і інвестицій, але скоріш всього краще жити в країні інвестиції.
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BIGor
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Додано: Чет 10 жов, 2024 20:36
Так і є: Болгарія та Румунія з весни входять в список країн Шенгенської угоди.
Але на практиці це тільки проблема - ДЛЯ українців.
Там така арифметика:
- раніше Болгарія та Румунія не входили до країн Шенгенської угоди - і відвідувати міг ці країни хто тільки хотів, при чому - з візою однієї з двох країн - обидві країни.
- українець міг перебувати в країнах Шенгенської угоди 90 днів. Плюс (!) 90 днів в Румунії. Плюс (!) 90 днів - в Болгарії. Плюс (!) 90 днів в сусідній Туреччині. Фактично рік можна було кататися та жити де хочеш. І не рахувати дні.
- кордон Болгарія-Румунія був символічним, якщо не сказати комедійним: в одному кіоску сиділи два прикордонника - в одне віконце подаєш паспорт - з іншого прикордонник іншої країни видає паспорт. Ніякого митного контролю не було.
- цю хвіртку прикрили: тепер всі дні перебування - в один котел. Підсумок днів перебування покладено на "туриста". Крім того, українцям підставила "ніжку" Румунія - вимагає від українських автівок документ про проходження РЕГУЛЯРНОГО технічого огляду за правилами країн Шенгенської угоди (!). Моментально оживилися хлопці в Одеській області: за 2 000 гривень видають папірець.
Особисто я НЕ бачу нічого хорошого саме для українців.
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Додано: Чет 10 жов, 2024 22:35
BIGor написав:
Чув Болгарія ввійшла недавно в Шенген - можливо буде ріст туристів, а згодом і інвестицій, але скоріш всього краще жити в країні інвестиції.
Дозволю собі особисте припущення, що «шенген» для Болгарії в середньостроковій перспективі тільки зменшить потік туристів…
Був при Союзі такий глузливий вислів: «Курица не птица, а Болгария - не заграница».
Хто був «традиційним» туристом в Болгарії і хто найбільше інвестував в нерухомість там? Саме рускі і були. Рускі користувались прихильністю до них болгар, поширеною там мовою і були згодні на «совковий» сервіс та обслуговування.
Але в першу чергу - візовою доступністю.
Ввійшовши в «Шенген» прийдеться «браттям з боліт» видавати вже «шенгенські» візи з відповідними правилами, що переключить зацікавленність останніх до Грузії.
Європейці особливо не шанують болгарські курорти - і без шенгену вони не мали клопоту Болгарію відвідувати.
Окрім русскіх перетин болгарського кордону також ускладниться зі сторони Туреччини та інших «нешенгенських» країн колишньої Югославії, що навряд чи позитивно вплине на туризм.
Не наполягаю - моя особиста думка
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Додано: Чет 10 жов, 2024 23:49
С одной стороны так, а с другой там украинцев сейчас очень много, много кто купил уже там себе квартиры во время войны из-за ценовой доступности, потому как нигде в ЕС по такой низкой цене ничего не купишь, что подняло цены на недвижимость в Болгарии. Да и многие стариков туда своих перевозят подальше от войны и в случае отмены защиты Болгария это единственная страна ЕС, которая разрешает легально жить пенсионерам.
Другими словами, благодаря украинцам, движения там будет пока украинцы там живут.
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Додано: П'ят 11 жов, 2024 16:17
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