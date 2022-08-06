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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:11
На 0,1%? Там навіть маржа банку тільки від 1,95% до 2,8%.
Отут порахував, якщо квартира коштує 1 млн, вклад власний 250 тис., 20 років кредит - 8 тис./місяць платіж. Тобто нетто для такого кредиту треба отримувати 16 тис., а брутто десь 26-28 тис. тобто (6,5-7 кує). Ну подивимся як поляки будуть брати такі кредити...
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BIGor
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