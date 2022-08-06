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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 959960961962
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:11

  Gastarbaiter написав:Польські банки потроху знижують ставки.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/rankin ... potecznych

На 0,1%? Там навіть маржа банку тільки від 1,95% до 2,8%.

Отут порахував, якщо квартира коштує 1 млн, вклад власний 250 тис., 20 років кредит - 8 тис./місяць платіж. Тобто нетто для такого кредиту треба отримувати 16 тис., а брутто десь 26-28 тис. тобто (6,5-7 кує). Ну подивимся як поляки будуть брати такі кредити...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:29

  Tangens написав:Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.


Не терпится эти причины увидеть
Бетон
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