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На 0,1%? Там навіть маржа банку тільки від 1,95% до 2,8%.
Отут порахував, якщо квартира коштує 1 млн, вклад власний 250 тис., 20 років кредит - 8 тис./місяць платіж. Тобто нетто для такого кредиту треба отримувати 16 тис., а брутто десь 26-28 тис. тобто (6,5-7 кує). Ну подивимся як поляки будуть брати такі кредити...
Дослідив недавно один житловий масив на півночі Кракова - Гурка народова. Тут писали що мало будують?, короче що будують в тому районі: Дом девелопмент - біля сіми 6 поверхових будинків. Мегаполіс - 4 будинки. Два котловани якогось забудовника з Швеції. Ще один котлован - забудовник походу викупив приватний сектор, і будує ЖК. Два будинки по 12 поверхів - майже готові - який нонейм забудовник. Ще 4 будинки - стадія фундамент.
Тобто 20 будинків 6-12 поверховості зараз в будові на невеличкий район.