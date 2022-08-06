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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 960961962963>
Повідомлення Додано: П'ят 11 жов, 2024 19:11

  Gastarbaiter написав:Польські банки потроху знижують ставки.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/rankin ... potecznych

На 0,1%? Там навіть маржа банку тільки від 1,95% до 2,8%.

Отут порахував, якщо квартира коштує 1 млн, вклад власний 250 тис., 20 років кредит - 8 тис./місяць платіж. Тобто нетто для такого кредиту треба отримувати 16 тис., а брутто десь 26-28 тис. тобто (6,5-7 кує). Ну подивимся як поляки будуть брати такі кредити...
BIGor
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Повідомлення Додано: Суб 12 жов, 2024 15:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.
Tangens
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 16:29

  Tangens написав:Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.


Не терпится эти причины увидеть
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 20:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Дослідив недавно один житловий масив на півночі Кракова - Гурка народова. Тут писали що мало будують?, короче що будують в тому районі:
Дом девелопмент - біля сіми 6 поверхових будинків.
Мегаполіс - 4 будинки.
Два котловани якогось забудовника з Швеції.
Ще один котлован - забудовник походу викупив приватний сектор, і будує ЖК.
Два будинки по 12 поверхів - майже готові - який нонейм забудовник.
Ще 4 будинки - стадія фундамент.

Тобто 20 будинків 6-12 поверховості зараз в будові на невеличкий район.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:02

  Бетон написав:
  Tangens написав:Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.


Не терпится эти причины увидеть

Ніхто не знає які ціни будуть, все вирішить крива попиту і пропозиції, якщо не втрутиться уряд з доплатами на квартири.

Маємо з данних тільки скільки є пропозиції
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 21:48

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  Tangens написав:Прогнозирую падение цен на польскую недвижимость в следующем году на 10-15 %, в оптимистическом варианте. Причин для этого много, а вот причин для роста нет совсем.


Не терпится эти причины увидеть

Ніхто не знає які ціни будуть, все вирішить крива попиту і пропозиції, якщо не втрутиться уряд з доплатами на квартири.

Маємо з данних тільки скільки є пропозиції
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Погоджуюсь.
Кожен день продаються підписані в блокноті отодома квартири на урсус. Сьогодні продана 46 м2 за 860 тисяч
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:07

  Бетон написав:
  BIGor написав:Ніхто не знає які ціни будуть, все вирішить крива попиту і пропозиції, якщо не втрутиться уряд з доплатами на квартири.

Маємо з данних тільки скільки є пропозиції
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Погоджуюсь.
Кожен день продаються підписані в блокноті отодома квартири на урсус. Сьогодні продана 46 м2 за 860 тисяч

Підписані в блокноті - дуже маленька вибірка. При тому що може бути дисконт.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:33

  BIGor написав:
  Бетон написав:
  BIGor написав:Ніхто не знає які ціни будуть, все вирішить крива попиту і пропозиції, якщо не втрутиться уряд з доплатами на квартири.

Маємо з данних тільки скільки є пропозиції
https://olxdata.azurewebsites.net/krak% ... mieszkania

Погоджуюсь.
Кожен день продаються підписані в блокноті отодома квартири на урсус. Сьогодні продана 46 м2 за 860 тисяч

Підписані в блокноті - дуже маленька вибірка. При тому що може бути дисконт.

Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?
gonchik74
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:52

  gonchik74 написав:Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?

Раз на квартал оприлюднюють дані по цінах транзакцій. Отже тренд по місту можна побачити.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 22:55

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?

Раз на квартал оприлюднюють дані по цінах транзакцій. Отже тренд по місту можна побачити.

Я мав на увазі по своєму конкретному району. Середня по палаті тренд, показує, згоден, але є ще внутрішні перекоси. Південь подорожчав більше, ніж інші райони.
gonchik74
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