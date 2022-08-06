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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 жов, 2024 23:12
gonchik74 написав:
Я мав на увазі по своєму конкретному району. Середня по палаті тренд, показує, згоден, але є ще внутрішні перекоси. Південь подорожчав більше, ніж інші райони.
Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний
агент, то просто спитати реальну ціну.
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