Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
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Додано: Нед 13 жов, 2024 23:12
Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
Додано: Пон 14 жов, 2024 10:59
Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
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