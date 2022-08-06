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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 960961962963
Повідомлення Додано: Нед 13 жов, 2024 23:12

  gonchik74 написав:Я мав на увазі по своєму конкретному району. Середня по палаті тренд, показує, згоден, але є ще внутрішні перекоси. Південь подорожчав більше, ніж інші райони.

Тут рецепт тільки один: виставляти по середній/максимальній ціні і далі дивитися на кількість/реакцію переглядів.
Якщо є нормальний агент, то просто спитати реальну ціну.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 10:59

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?

Раз на квартал оприлюднюють дані по цінах транзакцій. Отже тренд по місту можна побачити.

Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:01

  BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.

У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 жов, 2024 12:51

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.

У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.

Дивився в одному з випусків на https://www.youtube.com/@Tomasz_Lebiedz - показувались дані, що в квітні ще були транзакції по 2% кредиту. За що купив за те продав, можливо в випадку виключення.
В будь-якому випадку, будемо дивитись III кв.
BIGor
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