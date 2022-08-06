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gonchik74 написав:Теж, коли бачу, що продаються мʼяко кажучи не найкращі варіанти, думаю, що лише завдяки доброму дисконту. Але як намацати реальну ціну?
Раз на квартал оприлюднюють дані по цінах транзакцій. Отже тренд по місту можна побачити.
Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.
BIGor написав:Ну от данні за останній відомий II-й квартал 2024 містять квітень - місяць в якому ще проводились угоди по кредиту БК 2% які були зарезервовані в грудні 23. Через черги транзакції по БК2% проводились січень-квітень. А от III-IV квартали 2024 вже можуть бути показовим.
У другому кварталі вже практично нічого з 2% бути не могло. За типовим договором видача кредиту має відбутися впродовж 90 днів. Сумніваюся, що частка цих угод у цілому кварталі була високою.
Дивився в одному з випусків на https://www.youtube.com/@Tomasz_Lebiedz - показувались дані, що в квітні ще були транзакції по 2% кредиту. За що купив за те продав, можливо в випадку виключення. В будь-якому випадку, будемо дивитись III кв.